Son Dakika Haberleri: Kabine toplantısı ne zaman? Yeni yasaklar gelecek mi, sokağa çıkma yasağı kapsamı genişleyecek mi?

KABİNE TOPLANTISI NE ZAMAN? TARİHİ BELLİ OLDU MU?

Yeni kabine toplantısının ne zaman yapılacağı ile ilgili henüz resmi bir açıklama bulunmasa da toplantının 30 Kasım 2020 Pazartesi, 1 Aralık 2020 Salı günü ya da 2 Aralık 2020 Çarşamba günü yapılacağı tahmin ediliyor.

Öte yandan Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'nın tedbirlerin artırılıp artırılmayacağı konusunda yaptığı açıklamasında ilk tedbirlerin sonuçlarını görmek için yaklaşık 10 günlük sürenin geçmesi gerektiğini belirtmesiyle bu hafta yeni yasakların eklenmesi beklenmiyor.

Geçtiğimiz hafta başında alınan ilk tedbirlerin sonuçlarının netleşmesinin ardından tedbirlerin artırılıp artırılmayacağı konusunda yeni kararların gelecek toplantıda alınacağı tahmin ediliyor.