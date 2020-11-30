Son dakika haberi: Corona virüs önlemleri kapsamında o ilçede akraba ziyaretleri yasaklandı! Para cezası...

Son dakika haberler… Vaka sayılarındaki artışla beraber yeni tedbir kararı da peş peşe geliyor. Bunlarda biri de Kastamonu Tosya ilçesi tarafından alınan aile ve akraba ziyareti yasağı oldu. İlçede ikamet eden vatandaşların yasağın dışına çıkması halinde ise 3 bin 150 TL'lik para cezasına çarptırılacağı bildirildi. İşte Kastamonu'daki yeni tedbir kararına ilişkin tüm detaylar…
O İLÇEDE AKRABA ZİYARETLERİ YASAKLANDI!
Tosya Kaymakamı Deniz Pişkin, artış gösteren vaka sayılarına karşı verdiği yeni tedbir kararı ile dikkat çekti. Son dönemde birçok farklı kısıtlama kararı alınırken o ilçemizde Umumi Hıfzıssıhha Kurulu tarafından alınan karar kapsamında aile ve akraba ziyaretleri yasaklandı...
İLÇE KAYMAKAMI AÇIKLADI! YASAĞA UYMAYANLARA...
Tosya Kaymakamı Deniz Pişkin, ilçe genelinde hem misafire hem de misafiri kabul eden ev sahibine ayrı ayrı 3 bin 150 TL idari para cezasının uygulanacağını belirtti.
Pişkin, yaptığı yazılı açıklamada, "Tosya Umumi Hıfzıssıhha Kurulunca alacağımız karar doğrultusunda, 30 Kasım 2020 tarihinden itibaren, tüm ilçe genelinde aile, akraba ve hane ziyaretlerini yasaklıyoruz.
Muhtarlarımız ve kolluk görevlilerimizin tespiti ile duyarlı vatandaşlarımızın ihbarları sonucu tedbir kararına aykırılık saptandığında hem misafire hem de misafiri kabul eden ev sahibine ayrı ayrı 3 bin 150 TL idari para cezası uygulanacağını şimdiden sizlere duyurmak istiyorum.
Lütfen cezadan sakınmak için değil, hassaten kendinizin ve sevdiklerinizin sağlığını korumak için kimsenin evine misafir olmayın, evinize misafir kabul etmeyin, mecbur kalmadıkça dışarıya da çıkmayın" ifadelerini kaydetti.