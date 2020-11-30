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Son dakika haberi: Ders çalışmayan kızını kitapla döven anneye şok! Savcı ‘Kitabı’ silah saydı

Lise öğrencisi kızının ders çalışmamasından yakınan anne, sinirli bir anında kızına ders kitabı ile vurdu. Son dakika haberine göre Savcılık, annenin kızına vurduğu kitabı silah olarak değerlendirdi. Anne hakkında 3 yıla kadar hapis istemiyle dava açıldı.

DENİZ YUSUFOĞLU
Giriş Tarihi: 30.11.2020 09:09 Son Güncelleme: 30.11.2020 09:29 ABONE OL
Son dakika haberi: Ders çalışmayan kızını kitapla döven anneye şok! Savcı ‘Kitabı’ silah saydı

SON DAKİKA HABERİ: İstanbul'da annesi ile birlikte yaşayan 15 yaşındaki lise öğrencisi M.E., iddiaya göre derslerine gerekli ilgiyi göstermiyordu. Bu durumdan şikayetçi olan anne B.A., kızını defalarca ders çalışması için uyardığını ve onu teşvik etmek için çabaladığını dile getirdi. Annesinin uyarılılarına kulak asmayan genç kız, annesinden beklenmedik bir tepki ile karşılaştı.

KİTAPLA DÖVDÜ

Kızının ders çalışması için uyarılarını tepki vermediğini söyleyen anne, derslerini kaçıran kızına sinirlendi ve birden kitap ile vurmaya başladı. Genç kız, kitapla dizine ve koluna vurduktan sonra duran annesinin şiddetini savcılığa bildirildi. Savcılık tarafından yürütülen soruşturmada anne B.A.'nin ifadesi alındı.

ANNEYE DAVA AÇILDI

Savcılık tarafından alınan ifadede anne, ders çalışmasını çok istediğini, sürekli olarak kızını teşvik etmeye çalıştığını, kızının ders çalışmadığını görünce sinirlenerek kitapla vurduğunu' dile getirdi. Savcılık yürütülen soruşturmayı tamamladı ve ders kitabını silah olarak saydı. Anne B.A. hakkından 'Basit yaralama' suçundan dava açıldı. Dava önümüzdeki günlerde Asliye ceza mahkemesinde görülecek.

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Son dakika haberi: Ders çalışmayan kızını kitapla döven anneye şok! Savcı ‘Kitabı’ silah saydı
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