SON DAKİKA HABERİ! İstanbul'da bulundu! Tam 500 milyon yıllık...

Sempozyumun kapanış oturumuna Beykoz Belediye Başkanı Murat Aydın da katılım gösterdi. Beykoz 2020 Sempozyumunun geçmişten geleceğe bir köprü vaziyeti gördüğünü belirten Başkan Aydın yaptığı konuşmada, "Geçmişteki yaşanmışlıklar, oluşan bilgi birikimi, kültür bugüne, bugünden de geleceğe aktarılmalıdır" dedi.

"MUHTEŞEM BİR ŞEY, HEYECAN VEREN BİR ŞEY"

Prof. Dr. Süha Göney'in 450-500 milyon yıl öncesinden canlı fosilleri bulunduğunu söylemesi üzerine duyduğu heyecanı dile getiren Başkan Murat Aydın, "Ben çok heyecanlandım. Aslında benim teknik olarak bildiğim bir konu değil. Ama o oturumu izlerken Süha Göney hocamız bunu ifade edince oturumdaki hocaların gözlerindeki ışıltıyı ekranda müşahede ettim. Ve ben de heyecanlandım. Hemen arkasından "nedir bu" diye araştırdım. Kambriyen dönem ile ilgili bulgular. İnsanla ilgili değil, diğer canlılarla ilgili buradaki yaşanmışlık, 500 milyon yıl öncesine kadar gittiğiyle ilgili bulguları Süha Hocamız burada bulduğunu ifade ettiler. Ki coğrafyada Türkiye'nin en önde gelen hocalarındandır. Müthiş bir heyecan oluşturdu bende. İnanılır gibi değil. Yani 500 milyon yıl öncesine ait buradaki kalıntılar. Muhteşem bir şey, heyecan veren bir şey. Kıymetini yeterince bilmediğimiz çok büyük değerin üzerindeyiz. Dolayısıyla çok çalışmamız gerekiyor. Bu yeni bilgiler, edindiğimiz yeni bilgiler bizim çok daha fazla çalışmamızı gerekli kılıyor" dedi.

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