SON DAKİKA HABERİ: Meşhur Atatürk fotoğrafındaki Remziye Tatlı yaşamını yitirdi

"ONUN KOKUSUNU HİSSEDİYORDUM"

Remziye Tatlı'nın Atatürk'le çekildiği fotoğrafı anlatırken söylediği, "Atatürk sınıfımıza girdi. Hepimiz çok heyecanlandık, ayağa kalktık. 'Oturun, geleceğin kültürlü anneleri' dedi. Atatürk çok şık giyinmişti. Bana çok yakın duruyordu...