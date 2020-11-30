SON DAKİKA HABERİ: Meşhur Atatürk fotoğrafındaki Remziye Tatlı yaşamını yitirdi

SON DAKİKA HABERİ: MEŞHUR FOTOĞRAFTAKİ REMZİYE TATLI YAŞAMINI YİTİRDİ: 1937 yılında Mustafa Kemal Atatürk'ün Adana'yı ziyaretinde İsmet Paşa Kız Enstitüsü'nde o dönem lise öğrencisi olan ve tarih dersini dinlerken çekilen fotoğrafı ders kitaplarına basılan Adana'da yaşayan Remziye Tatlı, dün gece hayatını kaybetti.
"ONUN KOKUSUNU HİSSEDİYORDUM"
Remziye Tatlı'nın Atatürk'le çekildiği fotoğrafı anlatırken söylediği, "Atatürk sınıfımıza girdi. Hepimiz çok heyecanlandık, ayağa kalktık. 'Oturun, geleceğin kültürlü anneleri' dedi. Atatürk çok şık giyinmişti. Bana çok yakın duruyordu...