Son dakika haberi! Sosyal medyadan tanıştığı kadın, gazeteciyi mağdur etti!

'2 DİZÜSTÜ BİLGİSAYAR, 1 TABLET VE 300 TL İLE GİTTİ'

19 Kasım Perşembe sabahı Antalya'ya gelen Yeliz M., Abdullah Yalçın'ın evine geçti. 3 gün Yalçın'ın evinde kalan Yeliz M., iddiaya göre alkol sorunu olduğu için Abdullah Yalçın tarafından 22 Kasım Pazar günü evden gönderildi. Yeliz M., yine iddiaya göre Yalçın'a ait 2 dizüstü bilgisayar, 1 tablet, 300 TL ve bir miktar alkollü içkiyi de yanında götürdü. Yalçın, evde eşyaların eksik olduğunu görünce polis merkezine giderek Yeliz M.'den şikayetçi oldu.

'EVDE KENDİSİNE BİR ODA GÖSTERDİM'

Yeliz M. ile 12 yıl önce sosyal medyadan tanıştığını anlatan Abdullah Yalçın, "Yeliz M., 7 yıl önce Antalya'ya geldi ve o zaman yüz yüze görüştük. Sonra uzun bir süre görüşmedik, 3 yıl önce de Antalya Side'ye gelmiş. Orada bir otelde çalışmaya başlamış. Pandemiden dolayı oteli kapanınca, sosyal medya üzerinden bana ulaştı. Otel kapanınca İstanbul'a gitmiş ve parasız kaldığını söyledi. Ben de kendisine yardımcı olabileceğimi söyledim. Yeliz M.'ye para gönderdim ve buraya gelmesi için biletini aldım. Geçen hafta da yanıma geldi. Ben de evde kendisine bir oda gösterdim ve odada kalmaya başladı" dedi.