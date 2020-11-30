Son dakika haberi: Türkiye, koronavirüsün yok ettiği Karabulut ailesine ağladı! Acılı amca böyle uyardı!

BİRBİRLERİNE BULAŞTIRMIŞLAR

Kuzenleri Fırat Karabulut ise, bir ailenin yok olduğunu ve üzgün olduklarını belirtirken, şunları söyledi: "Murat abi çok şen şakraktı işinde gücünde insandı. İşi gereği insanlarla haşır neşir olmak zorunda kalıyordu. Nasıl kapmış bilmiyoruz.



Kuzen Fırat Karabulut

Nasıl oldu biz de anlamadık. Birbirlerine bulaştırmışlar. Bir aile yok oldu üzgünüz. Kendilerine çok iyi bakan insanlardı. Ama annelerinde zatürre olduğunu öğrendik. Sağlığına çok dikkat eden insanlardı. Üzgünüz Allah kimsenin başına vermesin."

Mersin'de 15 gün içinde aynı aileden 4 kişi korona kurbanı | Video