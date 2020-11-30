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haberi: Türkiye, koronavirüsün yok ettiği Karabulut ailesine ağladı! Acılı amca böyle uyardı!

'in Tarsus ilçesinde yaşanan koronavirüs faciası Türkiye'nin gündemine oturdu. Karabulut ailesinden anne ve 3 çocuğu art arda koronavirüs nedeniyle yaşamını yitirmiş, kardeşlerden Murat Karabulut'un 7 aylık hamile eşi üzüntüden bebeğini kaybetmişti. haberine göre kahreden olayın ardından aile yakınları yaptığı açıklamada herkesi koronavirüse karşı dikkatli olmaya, kurallara uymaya davet etti. Acılı amca Abbas Karabulut (64) , konuşmasında "Tüm insanlar dikkatli olsun, maske kullansın. Bu hastalık hiçbir şeye benzemiyor" dedi.

DHA
Giriş Tarihi: 30.11.2020 16:29 Son Güncelleme: 30.11.2020 17:00 ABONE OL
Son dakika haberi: Türkiye, koronavirüsün yok ettiği Karabulut ailesine ağladı! Acılı amca böyle uyardı!

KAHREDEN KORONA FACİASINDAN SON DAKİKA HABERİ: Tarsus'ta yaşayan iş insanı Murat Karabulut, rahatsızlanınca hastaneye kaldırıldı. Tedaviye alınan ve Covid-19 testi pozitif çıkan Karabulut'un annesi Fadime Karabulut ile kız kardeşi Selda Karabulut'a da test yapıldı.


Fadime Karabulut

Testleri pozitif çıkan anne-kız da durumları ağırlaşınca hastaneye kaldırıldı. Tarsus Devlet Hastanesi'nde tedaviye alınan Murat Karabulut, 14 Kasım'da hayatını kaybetti. Mersin Şehir Hastanesi'nde tedavi gören anne Fadime Karabulut da oğlundan 2 gün sonra öldü. Sivaslılar Derneği'nde yönetici olan Selda Karabulut ise 24 Kasım'da aynı hastanede hayatını kaybetti. Anne, oğlu ve kızı, aynı mezarlıkta yan yana toprağa verildi.


Şehriban Karabulut

Murat Karabulut'un ablası olan ve Mersin Şehir Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde koronavirüs tedavisi gören Şehriban Karabulut da dün hayatını kaybetti. Şehriban Karabulut'un ölümüyle, aynı aileden koronavirüs nedeniyle ölenlerin sayıdı 4'e çıktı.


Murat Karabulut

ÜZÜNTÜDEN BEBEĞİNİ KAYBETTİ

Eşini, kayınvalidesini ve 2 görümcesini kaybeden Murat Karabulut'un eşi 7 aylık hamile Buket Karabulut, yaşadığı stres ve üzüntü nedeniyle geçen günlerde bebeğini kaybetmişti.


Selda Karabulut

YAKINLARI KONUŞTU: HİÇBİR ŞEYE BENZEMİYOR

Şehriban, Murat ve Selda Karabulut'un amcası Abbas Karabulut, tüm insanlardan virüse karşı dikkatli olmalarını isterken, "Murat'ın kronik hiçbir hastalığı yoktu. Grip şüphesiyle yattı daha sonra bununla karşılaştık. En son duyduğumuza göre annesinde zatürre belirtisi vardı. Küçük kız kardeşi bugüne kadar hiç doktora bile gitmedi. Sevda ile annesi bizimle yaşıyordu diğerleri de ayrıydı. Ayrı ayrı evlerde yaşıyorlardı. Birlikte, ailece görüşüyorduk. Tüm insanlar dikkatli olsun, maske kullansın. Bu hastalık hiçbir şeye benzemiyor" dedi.


Amca Abbas Karabulut

Son dakika haberi: Türkiye, koronavirüsün yok ettiği Karabulut ailesine ağladı! Acılı amca böyle uyardı!

BİRBİRLERİNE BULAŞTIRMIŞLAR

Kuzenleri Fırat Karabulut ise, bir ailenin yok olduğunu ve üzgün olduklarını belirtirken, şunları söyledi: "Murat abi çok şen şakraktı işinde gücünde insandı. İşi gereği insanlarla haşır neşir olmak zorunda kalıyordu. Nasıl kapmış bilmiyoruz.


Kuzen Fırat Karabulut

Nasıl oldu biz de anlamadık. Birbirlerine bulaştırmışlar. Bir aile yok oldu üzgünüz. Kendilerine çok iyi bakan insanlardı. Ama annelerinde zatürre olduğunu öğrendik. Sağlığına çok dikkat eden insanlardı. Üzgünüz Allah kimsenin başına vermesin."

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Son dakika haberi: Türkiye, koronavirüsün yok ettiği Karabulut ailesine ağladı! Acılı amca böyle uyardı!
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