SON DAKİKA... Kadir Şeker'in kurtardığı kadın eroin dolu araçtan çıktı! Yanındaki kişi "eşim" dedi

KADİR ŞEKER'E BIÇAĞI SORULMUŞTU

Konya'da olay yerindeki keşif sırasında, Kadir Şeker'in, savcıya verdiği son dakika ifadelerinin detayları da dosyaya yansımıştı. Keşif sırasında savcının "Elinde bıçağın ne işi vardı?" sorusuna karşılık Kadir Şeker'in "Bıçağı internetten elimde tespihle oynar gibi oynamak için aldım" karşılığını verdiği tutanağa yansıdı. Bir görgü tanığı ise ifadesinde, Kadir Şeker'in yere düşen Özgür Duran'a tekme attığını, "Lanet olsun" dedikten sonra arkasını dönerek gittiğini kaydetti.