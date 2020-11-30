Son dakika: Sahte para şüphelilerinin yakalanma anı kamerada

İstanbul Emniyet Müdürlüğü ekipleri, 24 Kasım'da Battalgazi Mahallesi'nde bir benzin istasyonuna gelen araç içerisinde bir kişinin sahte 100 lira vererek kaçtığı ihbarını aldı. İhbar üzerine harekete geçen polis, 25 ayrı kamera kaydını inceledi. Aracın çalıntı olduğu tespit edilirken, aracın Ümraniye Çakmak Mahallesi üzerinde olduğu belirlendi .Araçta bulunan S.Y., Ö.E., G.K. ve R.N.T. yakalandı. Şüpheli S.Y.'nin üzerinden sahte 200 lira ele geçirildi. Şüpheli S.Y. sahte parayı B.D.'den aldığını ve tekrar görüşme yaparak olduğu yere getirtebileceğini söyledi. B.D. ile Sultanbeyli'de bulunan alışveriş merkezinde buluşma ayarlandı. B.D. ile yanında bulunan Y.İ. ve A.S. araç içerisinde yakalanarak gözaltına alındı. Bu şüphelilerin üstlerinde ve araçta yapılan aramada sahte çok sayıda sahte banknottan oluşan 14 bin lira, A.S.'nin üzerinden 4 parça halinde 1,7 gram metamfetamin maddesi ele geçirildi. B.D., sahte paraların 1600 liralık kısmını T.K.'dan aldığını söyledi. Daha sonra yapılan operasyonda T.K, ile birlikte sahte paraları piyasaya sürdüğü tespit edilen M.D. Fatih'te yakalandı. T.K'inn üst aramasında ise sahte 300 , M.D.'nin üzerinden sahte banknotlar50 bin lira ele geçirildi. Bu şüphelilerin sahte para temini için görüştükleri U.T. de yakalanarak gözaltına alındı.





Şüphelilerden G.K., R.N.T. Ö.E. , Y.İ. ve U.T. serbest bırakılırken bu kişilerden Ö.E. , Y.İ. ve U.T.'ye adli kontrol hükümleri uygulandı. Şüphelilerden B.D., A.S., M.D., T.K. ve S.Y. ise tutuklanarak cezaevine gönderildi.