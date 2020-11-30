Tarihi eser kaçakçıları uygulamaya takıldı

Kocaeli İl Jandarma Komutanlığına bağlı ekipler tarafından, Kandıra İlçesinde yapılan yol emniyet ve kontrolleri esnasında, şüpheli görülerek durdurulan 2 ayrı araçtan toplam 100 adet sikke ele geçirildi.

Hangi döneme ait olduğu bilinmeyen sikkeler incelenmek üzere Müze Müdürlüğüne teslim edilirken, olayla ilgili 2 ayrı araçta bulunan S.K., M.P., M.Ç., A.C., D.Ü.Ö., S.O. ve M.T. isimli 7 kişi gözaltına alındı. Gözaltındaki kişilerin sorgusunun sürdüğü ve tamamlanan işlemleri sonrasında Kandıra Adliyesine sevk edilecekleri öğrenildi.