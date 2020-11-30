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Tartıştığı eniştesini tabanca ile öldürdü

'nun Taşköprü ilçesine bağlı Ortaköy köyünde H.B., tartıştığı eniştesi Hayri Mis’i (40) tabanca ile vurarak öldürdü.

DHA
Giriş Tarihi: 30.11.2020 12:39 Son Güncelleme: 30.11.2020 12:40 ABONE OL
Tartıştığı eniştesini tabanca ile öldürdü

Olay, gece saatlerinde meydana geldi. Köyde oturan H.B., eniştesi Hayri Mis ile köy meydanında karşılaştı. İkili arasında henüz bilinmeyen nedenle nedenle başlayan tartışma kavgaya dönüştü. H.B., yanında bulunan tabanca ile eniştesine ateş açtı. Hayri Mis, vücudunun çeşitli yerine isabet edenler kurşunlarla ağır yaralandı. İhbar üzerine köye jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerinin yaptığı kontrolde Hayri Mis'in hayatını kaybettiği öğrenildi.

H.B., jandarmaya teslim olurken, soruşturma sürdürülüyor.


Hayri Mis

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Tartıştığı eniştesini tabanca ile öldürdü
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