Umuda açılan kapı dul kadınlar için umut oldu

Nevşehir Valiliği, kent merkezi ve ilçelerde eşinden boşanmış ya da eşi vefat etmiş, maddi durumu kötü olan dul kadınlara kira yardımı yapmak için "Umuda Açılan Kapı" projesini hayata geçirdi.

Projenin tanıtım toplantısında konuşan Vali İnci Sezer Becel, Nevşehir Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı öncülüğünde yürütülen projenin yerel aktörlerin işbirliğiyle devam edeceğini söyledi.

Nevşehir Valiliği görevine başladığından bu yana yaptıkları ev ziyaretinde en önemli ihtiyacın barınma ihtiyacı olduğunu gözlemlediklerini söyleyen Vali Becel, "Belki kurumlardan bu ihtiyaçları tespit etmek mümkün değil ama onlarla oturduğunuzda, yüz yüze geldiğinizde birçok şeyi öğreniyorsunuz. Bu ziyaretlerde şunu gördük eşinden ayrılmış ya da eşi vefat etmiş kadınlar için diğer ihtiyaçlardan daha öncelikli olarak barınma ihtiyacının çok büyük önem arz ettiğini gördük. Kendini güvende hissetmek açısından diğer ihtiyaçlarını sonra belirtiyor." dedi.

Projenin hayata geçirildiğini ve ilk yardımların yapıldığını vurgulayan Becel, "İlk hedefimiz Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfında dosyası olan kadınlarımız. Proje yaygınlaştıkça bu sayıların üstüne çıkmayı hedefliyoruz. Tapusu varsa arsasına ev yapma çalışmamız da olacak. Bu yardımdan faydalanan ailelerin en büyük endişesi bu yardımı aldığı için diğer yardımların kesileceği. Bu yardımlarımız diğer yardımların haricinde bir yardım olacak. Aldığı hiçbir yardım kesilmeyecek." diye konuştu.

Toplantıya AK Parti Milletvekilleri Mustafa Açıkgöz, Yücel Menekşe, Belediye Başkanı Rasim Arı, ilçe kaymakamları, sivil toplum kuruluşu temsilcileri ve diğer ilgililer katıldı.