Uyumak Abdesti Bozar Mı? Uykuya Dalmak Abdesti Bozar Mı?

Abdest, Arapça'da güzellik ve temizlenmek anlamına gelen ''vudû'' kelimesiyle ifade edilmektedir. Belli başlı ibadetleri yaparken bu ibadetler öncesinde abdest alınarak temizlenilir. Namaz kılmak, Kur'an olumak gibi ibadetleri yapmadan önce abdest almak zorunludur. Abdesti bozan durumlar ise bu noktada akıllara gelir. Uyumak abdesti bozar mı sorusu sıkça araştırılmaktadır. Peki, uyumak ya da uykuya dalmak abdesti bozar mı?

UYUMAK ABDESTİ BOZAR MI?

Hadis kaynaklarında abdest almanın önemi ile ilgili çok önemli bilgiler yer almaktadır. Kur'an-ı Kerim'de de abdest almak hakkında şu ifadeler kullanılmıştır;

Kur'ân-ı Kerîm'de abdestle ilgili hükmü açıklayan, "Ey inananlar! Namaza kalktığınızda yüzlerinizi, dirseklere kadar kollarınızı yıkayın, başlarınızı meshedin ve topuklara kadar ayaklarınızı yıkayın" (el-Mâide 5/6

Uykunun şekline göre abdesti bozup bozmayacağı değişmektedir. Uykunun abdesti bozmasındaki ölçü, yere sağlam bir surette oturup oturmamaktır. Bu bilgiler göz önğnde bulundurulacak olursa yan yatarak ve namaz dışında secdedeymiş gibi durarak uyumak abdesti bozar. Ancak, uyku ile uyanıklık arasındaki hâlde veya yere sağlam bir surette oturmuş ve mafsalları gevşememiş bir haldeyken uyumak abdesti bozmaz (Mevsılî, el-İhtiyâr, I, 53). Örneğin; ulaşım araçlarında seyehat ederken yolcuların, dik otururken koltukta uyumaları durumunda abdestleri bozulmamaktadır.