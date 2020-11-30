Uzmanlar kolonyadaki büyük tehlikeye dikkat çekti! Ele sürüldüğü zaman...

MARKA DEĞERİNE DİKKAT EDİLMELİ

Alınan ürünün marka değerine ve etiketine bakılması gerektiğini belirten Prof. Dr. Özyaral, "Sıradan gördüğünüz bir ürünü kolonya olarak tanımlayıp almamak gerekir. Bunun için de marketlerden, eczanelerden ve sürekli alışveriş yaptığınız merkezlerden almalısınız. Aksi takdirde sokakta satılan ürünlerin nerde, nasıl ve ne şekilde imal edildiği belli olmayabiliyor. İmalat tarihi, nerede üretildiği, ruhsatının ne olduğunun üzerinde olması gerekiyor. Bunları da sahte yapmış olabilirler. En önemli şey bu yüzden koklamaktır. Kokladığınızda hafiften genzinizin yandığınızı hissederseniz, ferahlık alırsanız etil alkolle yapılmıştır. Metil alkolü burnunuza çektiğinizde bir süre sonra tahriş hissedersiniz" diye konuştu.





KUSMA VE BAŞ DÖNMESİ YARATIYOR; ÖLÜME KADAR GÖTÜRÜYOR

İnsanların kolonya gibi kozmetik ürünleri ne yazık ki içtiğini de hatırlatan İstanbul Rumeli Üniversitesi Rektör Yardımcısı ve Koruyucu Sağlık Uzmanı Prof. Dr. Oğuz Özyaral, "Metil alkol gıda sektöründe yer almaz. Etil alkol gıda sektöründe yer alır ama bu kolonya içilir demek değildir. Hiçbir kozmetik ürün gıda olarak tüketilemez" uyarısında bulundu.





Prof. Dr. Özyaral sahte kolonyanın mide bulantısı ve kusma yarattığına dikkat çekerek, "Sahte kolonya mide bulantısı ve kusma, baş dönmesi yaratır. Çünkü bir kimyasal kokluyorsunuz. Etil alkolün vücudu rahatlatıcı, zihni açıcı, bayılma esnasında ayıltıcı gibi etkilerini kullanırsak, tıbbi tarafıyla değerlendirirsek metil alkolde bu özelliklerin hiçbirini göremeyiz. Tam tersi reaksiyonlar verir. Aşırı solunmasıyla akciğerlerde tıkanma ve kalbin durmasına kadar giden reaksiyonlarla karşılaşabiliriz" diye konuştu.