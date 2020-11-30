Viranşehir’de dilenci operasyonu: 15 kişiye işlem yapıldı

Şanlıurfa'nın Viranşehir ilçesinde Zabıta ekipleri, kavşaklarda trafiği tehlikeye atan, ana caddelerde esnaf ve halkı rahatsız eden 15 dilenci hakkında işlem başlattı.

Aralarında Suriye uyruklu kadın ve 7 yaşındaki çocukların da bulunduğu dilencilerin üzerinde çıkan paralara tutanak ile el konuldu. Eski Urfa, Karacadağ, Eski Derik ve Ceylanpınar caddesi ile cami önlerinde dilenen kişilere yönelik çalışmalarını sürdüren ekipler, halkın dini duygularını istismar edilmesine fırsat verilmeyeceğini bildirdi. Dilencilere yönelik çalışmaların devam edileceği ı bildirildi.