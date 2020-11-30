Virüsün bitmesi için gözyaşı dökerek dua etti

Vatandaşlar, genel olarak alınan tedbirlerin kendileri için iyi olduğunu ve daha da artırılması gerektiğini belirtti. Şanlıurfa'dan Gaziantep'e tedavi olmak için gelen Mehmet Yılmaz ise alışveriş yaptığı caddede gözyaşı dökerek, "Koronavirüsün ne zaman biteceğini bilmiyoruz. 3 ay, 5 ay ne kadar sürecek bilmiyoruz. Bu virüsün bitmesi için her gün Allah'a dua ediyorum" dedi.