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Vitir Namazının Üçüncü Rekâtında Eller Neden Kaldırılıp Tekrar Bağlanır? Niçin Tekbir Getirilir?

Yatsı namazının son sünnetinden sonra kılınana ve vacip olan bir namazdır. 3 rekâttan oluşur. Her rekâtta tıpkı diğer namazlarda olduğu gibi Fatiha’nın ardından bir sure okunmaktadır. Üçüncü rekâtında ise Fatiha ve okunan surenin ardından tekrar tekbir getirilip eller bağlanır. Diğer namazlardan farklılık göstermesi nedeniyle bu konu hakkında birçok kişi araştırmalar yapar. Vitir namazının üçüncü rekâtında eller neden kaldırılıp tekrar bağlanır? Vitir namazının üçüncü rekâtında neden tekbir verilir? Diyanet İşleri Başkanlığı’nın resmi internet sitesinde yer alan bilgilere göre bu sorunun yanıtına aşağıdan ulaşabilirsiniz.

Giriş Tarihi: 30.11.2020 23:09 Son Güncelleme: 30.11.2020 23:09 ABONE OL
Vitir Namazının Üçüncü Rekâtında Eller Neden Kaldırılıp Tekrar Bağlanır? Niçin Tekbir Getirilir?

Vitir namazı kılmak Hanefi mezhebine göre vacip olan ibadetlerdendir. Yatsı namazının son sünnetinden sonra kılınır ve her rekâtta Fatiha'dan sonra bir sure okunur. İkinci rekâtın sonunda ise oturularak sadece tahiyyat duası okunmalıdır. Vitir vacip namazının üçüncü rekâtında Fatiha'dan sonra okunan surenin ardından ise eller havaya kaldırılıp tekbir verildikten sonra tekrar bağlanır. Diğer namazlardan farklı olması nedeniyle akıllarda soru işaretine neden olur. Vitir namazının üçüncü rekâtında eller neden kaldırılıp tekrar bağlanır? Vitir namazının üçüncü rekâtında neden tekbir verilir?

VİTİR NAMAZININ ÜÇÜNCÜ NAMAZINDA NEDEN TEKBİR GETİRİLİR?

Hanefi mezhebine göre vacip olarak kabul edilen ibadetlerden biridir. Yatsı namazından sonra kılınan vitir vacip, 3 rekâttan oluşur. Müslüman âlemi için mühim bir yere sahip olan bu namaz hakkında akıllara takılan bazı soru işaretleri bulunmaktadır. Üçüncü rekâtta verilen tekbir de bunların başında yer alır.

Diyanet İşleri Başkanlığı'nın resmi internet sitesinde konu hakkında yer alan bilgiler şöyle;

İbadetler 'tevkîfî', yani Allah'ın emrettiği ve Hz. Peygamberin (s.a.s.) tarif ettiği şekilde eda edilir. Vitir namazında kunûttan önce tekbir esnasında ellerin kaldırılıp bağlanması, Hz. Peygamber'den (s.a.s.) gelen bazı rivayetlere dayanmaktadır (Ebû Yûsuf, el-Âsâr, s. 21; Zeylaî, Nasbu'r-râye, I, 389-391; Mübârekfûrî, Tuhfe, II, 567).

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