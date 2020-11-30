Vitir Namazının Üçüncü Rekâtında Eller Neden Kaldırılıp Tekrar Bağlanır? Niçin Tekbir Getirilir?

Vitir namazı kılmak Hanefi mezhebine göre vacip olan ibadetlerdendir. Yatsı namazının son sünnetinden sonra kılınır ve her rekâtta Fatiha'dan sonra bir sure okunur. İkinci rekâtın sonunda ise oturularak sadece tahiyyat duası okunmalıdır. Vitir vacip namazının üçüncü rekâtında Fatiha'dan sonra okunan surenin ardından ise eller havaya kaldırılıp tekbir verildikten sonra tekrar bağlanır. Diğer namazlardan farklı olması nedeniyle akıllarda soru işaretine neden olur. Vitir namazının üçüncü rekâtında eller neden kaldırılıp tekrar bağlanır? Vitir namazının üçüncü rekâtında neden tekbir verilir?

VİTİR NAMAZININ ÜÇÜNCÜ NAMAZINDA NEDEN TEKBİR GETİRİLİR?

Hanefi mezhebine göre vacip olarak kabul edilen ibadetlerden biridir. Yatsı namazından sonra kılınan vitir vacip, 3 rekâttan oluşur. Müslüman âlemi için mühim bir yere sahip olan bu namaz hakkında akıllara takılan bazı soru işaretleri bulunmaktadır. Üçüncü rekâtta verilen tekbir de bunların başında yer alır.

Diyanet İşleri Başkanlığı'nın resmi internet sitesinde konu hakkında yer alan bilgiler şöyle;

İbadetler 'tevkîfî', yani Allah'ın emrettiği ve Hz. Peygamberin (s.a.s.) tarif ettiği şekilde eda edilir. Vitir namazında kunûttan önce tekbir esnasında ellerin kaldırılıp bağlanması, Hz. Peygamber'den (s.a.s.) gelen bazı rivayetlere dayanmaktadır (Ebû Yûsuf, el-Âsâr, s. 21; Zeylaî, Nasbu'r-râye, I, 389-391; Mübârekfûrî, Tuhfe, II, 567).