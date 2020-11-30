Yatarak Dua Edilir Mi? Yatarak Dua Etmek Günah Mı, Sakıncalı Mı?

Günlük yaşantımızın en önemli parçalarından birisi dua etmektedir. Sadece namaz kılarken değil günün her anında dua edilebilmektedir. Allah'tan (C.C) dua ederek yardım istemek oldukça önemlidir. Gece uyumadan önce dua etmekte günümüzde gelenek haline gelmiştir. Uykuya dalmadan önce dua eden birçok kişi yatarak dua edilir mi sorusuna da cevap araştırı. Yatarak dua etmek günah mı, sakıncalı mı, yatarken dua edilir mi gibi soruların cevabına bu başlık altında yer verdik.

YATARAK DUA EDİLİR Mİ?

Bu husus hakkında çeşitli hadis kaynaklarında önemli bilgiler yer almıştır. Yatarken ettiği duada bir sakınca olup olmadığını merak eden birçok kişi bulunmaktadır. Rivayete göre, Peygamber Efendimiz Hz. Muhammed (s.a.s.) yatağına uzandığında, sağ tarafı üzerine yatar ve aşağıdaki duayı ederdi.



(Allah'ım! Kendimi sana teslim ettim. Yüzümü sana çevirdim. İşimi sana ısmarladım. Rızanı isteyerek, azabından korkarak sırtımı sana dayadım, sana sığındım. Sana karşı yine senden başka sığınak yoktur. İndirdiğin Kitaba ve gönderdiğin Peygambere inandım.) (Buhârî, Vudû, 75; Müslim, Zikir, 56-58)

Bir sahabi Resûlullah (s.a.s.) bana, "Yatağına gireceğin zaman namaz abdesti gibi abdest al, sonra sağ yanın üzerine yat ve bu duayı oku ve bu duanın sözleri yatmadan önceki son sözün olsun." (Buhârî, Vudû, 75; Müslim, Zikir, 56) buyurduğunu nakletmiştir.