Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Haberler Yaşam Haberleri Yatarak Dua Edilir Mi? Yatarak Dua Etmek Günah Mı, Sakıncalı Mı?

Yatarak Edilir Mi? Yatarak Dua Etmek Günah Mı, Sakıncalı Mı?

günün her saatinde Allah (C.C) yardım dilemek, şükretmek için yapılan bir ibadettir. Bazı dualar günlük hayatımızda dilimizden düşmemektedir. Gece uyumadan önce dua etmek birçok kişi tarafından yapılmaktadır. Yatarken dua eden kişilerin bu noktada akıllarında birtakım soru işaretleri kalır. , yatarken dua etmek günah mı sorularına cevap arayan kişiler detaylı bilgileri bu başlık altından görebilecekler. Peki, yatarken dua etmek günah sakıncalı mı? Yatarken dua edilir mi? İşte birçok kişinin merakla araştırdığı bu sorunun cevabı...

Giriş Tarihi: 30.11.2020 16:43 Son Güncelleme: 30.11.2020 16:43 ABONE OL
Yatarak Dua Edilir Mi? Yatarak Dua Etmek Günah Mı, Sakıncalı Mı?

Günlük yaşantımızın en önemli parçalarından birisi dua etmektedir. Sadece namaz kılarken değil günün her anında dua edilebilmektedir. Allah'tan (C.C) dua ederek yardım istemek oldukça önemlidir. Gece uyumadan önce dua etmekte günümüzde gelenek haline gelmiştir. Uykuya dalmadan önce dua eden birçok kişi yatarak dua edilir mi sorusuna da cevap araştırı. Yatarak dua etmek günah mı, sakıncalı mı, yatarken dua edilir mi gibi soruların cevabına bu başlık altında yer verdik.

YATARAK DUA EDİLİR Mİ?

Bu husus hakkında çeşitli hadis kaynaklarında önemli bilgiler yer almıştır. Yatarken ettiği duada bir sakınca olup olmadığını merak eden birçok kişi bulunmaktadır. Rivayete göre, Peygamber Efendimiz Hz. Muhammed (s.a.s.) yatağına uzandığında, sağ tarafı üzerine yatar ve aşağıdaki duayı ederdi.

(Allah'ım! Kendimi sana teslim ettim. Yüzümü sana çevirdim. İşimi sana ısmarladım. Rızanı isteyerek, azabından korkarak sırtımı sana dayadım, sana sığındım. Sana karşı yine senden başka sığınak yoktur. İndirdiğin Kitaba ve gönderdiğin Peygambere inandım.) (Buhârî, Vudû, 75; Müslim, Zikir, 56-58)

Bir sahabi Resûlullah (s.a.s.) bana, "Yatağına gireceğin zaman namaz abdesti gibi abdest al, sonra sağ yanın üzerine yat ve bu duayı oku ve bu duanın sözleri yatmadan önceki son sözün olsun." (Buhârî, Vudû, 75; Müslim, Zikir, 56) buyurduğunu nakletmiştir.

ARKADAŞINA GÖNDER
Yatarak Dua Edilir Mi? Yatarak Dua Etmek Günah Mı, Sakıncalı Mı?
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA