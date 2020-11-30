Zonguldak’ta uyuşturucuya 17 operasyon, 17 gözaltı

Zonguldak Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü, Ereğli İlçe Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Grup Amirliği ve Çaycuma İlçe Emniyet Müdürlüğü ekiplerince eş zamanlı yapılan 17 operasyonda 17 şahıs yakalandı.

Alınan bilgiye göre, Ereğli ilçesinde; Y.M.(24), L.K(24), K.M.(22) ve B.B.(22) isimli şahıslar, Çaycuma ilçesinde; T.M.(23) ve K.Ü.(32) isimli şahıslar, İl merkezinde O.E.(39) isimli şahıs yapılan takip sonucu Narko Timlerce yakalandığı bildirildi.

Yapılan operasyonlarda: 101 gram Uyuşturucu ve uyarıcı madde, 4.260 TL suçtan elde edilen para, 1 adet tabanca fişeği ele geçirilmiştir. 4 ayrı suçtan haklarında Yakalama Emri bulunan O.E.(39) ve K.Ü.(32) isimli şahıslar yakalanmıştır.

Zonguldak Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü koordinesinde il genelinde 15-29 Kasım tarihleri arasında, 12 operasyonda, 17 şahıs yakalanmış, 2 şahsa adli kontrol hükümleri uygulanmış, uyuşturucu madde sattığı tespit edilen 3 şahıs tutuklanmıştır. . Ayrıca çeşitli suçlardan aranan 3 şahıs gözaltına alınmıştır. Operasyonlarda 155 gram Uyuşturucu ve uyarıcı madde, 16 adet uyuşturucu Hap, 6 bin 260 lira suçtan elde edilen para ele geçirildiği öğrenildi.