1 Aralık Dünya AIDS Günü: AIDS Günü nedir, AIDS nasıl bulaşır ve belirtileri nelerdir?

Bugün 1 Aralık Dünya AIDS Günü! 1 Aralık Dünya AIDS Günü'nde, AIDS hastalığının belirtileri ile ilgili toplumun bilgi sahibi olması amaçlanmaktadır. Türkçe açılımı Edinsel Bağışıklık Yetmezliği olan AIDS hastalığı hakkında farkındalık yaratmak amacıyla ilan edilen bugün birçok etkinlik düzenlenir, yazılar ve mesajlar sosyal medyada paylaşılır. Peki 1 Aralık Dünya AIDS Günü nedir? 1 Aralık AIDS Günü nedir, AIDS nasıl bulaşır ve belirtileri nelerdir?

1 ARALIK DÜNYA AIDS GÜNÜ BUGÜN!

AIDS hastalığı hakkında farkındalık yaratmak amacıyla ilan edilen 1 Aralık Dünya AIDS Günü'nde, AIDS hastalığının belirtileri ile ilgili toplumun bilgi sahibi olması amaçlanıyor. AIDS hastalığı, HIV olarak adlandırılan bir virüsün vücudu esir alması ile ortaya çıkar. Peki 1 Aralık Dünya AIDS Günü nedir, nasıl bulaşır ve belirtileri nelerdir?

1 ARALIK DÜNYA AIDS GÜNÜ: AIDS GÜNÜ NEDİR, AIDS NASIL BULAŞIR VE BELİRTİLERİ NELERDİR?

Dünya AIDS Günü her yıl 1 Aralık tarihi olarak kabul edilmiştir. Bu gün HIV' in yayılması ve AIDS hastalığının artışına karşın bilincin yükseltilmesi amacına adanmıştır. Böyle bir günün varoluşunun diğer bir amacı ise bu hastalıktan yaşamını yitirenleri anmak ve onları onurlandırmaktır.

AIDS NEDİR, AIDS NASIL BULAŞIR VE BELİRTİLERİ NELERDİR?

AIDS, HIV virüsünün insan vücudunda çeşitli hasarlara sebep olarak bağışıklık sistemini çökertmesi, buna bağlı olarak da çeşitli sağlık problemlerine dirençsiz hale gelinmesi olarak tanımlanır. AIDS hastalığına sebep olan virüs, vücutta farklı hastalıkların daha kolay bir şekilde yayılmasını mümkün hale getirir ve yaşam kalitesini ciddi düzeyde sekteye uğratır.

AIDS, HIV virüsünün vücuda girmesi ile birlikte aniden ortaya çıkan bir hastalık değildir. HIV virüsü uzun süre insan vücudunda yer alabilir, buna rağmen bir semptomun ortaya çıkmasına sebep olmayabilir. AIDS ya da HIV testi olarak adlandırılan kan testi aracılığıyla vücutta HIV virüsünün varlık gösterdiği ortaya çıkarılmadığı sürece AIDS hastalığından haberdar olmak duruma göre 10 seneyi dahi bulabilir.

AIDS HASTALIĞININ NEDENLERİ NELERDİR?

AIDS hastalığının nedenlerinden bahsedebilmek için "AIDS nasıl bulaşır?" sorusunu yanıtlamak gerekir. Zira AIDS, çeşitli yollar ile bir kişiden bir diğerine bulaşan bir hastalıktır. Peki HIV virüsü nasıl bulaşır sorusu nasıl yanıt bulur? HIV virüsünün bulaşmasına neden olan faktörler şu şekilde sıralanır:

Cinsel ilişki yoluyla

Kan yoluyla

Anneden bebeğe doğum esnasında

AIDS BELİRTİLERİ NELERDİR?

AIDS hastalığının pek çok belirtisi vardır. Buna rağmen AIDS belirtileri, HIV virüsünün vücuda girmesi ile birlikte hızlı bir şekilde ortaya çıkmaz. Bu konuda en çok sorulan soruların başında "AIDS ne zaman belli oluyor?" sorusu geliyor. Maalesef AIDS vakalarının birçoğunda, belirtilerin ortaya çıkma süresi 10 seneyi bulabiliyor. AIDS'in hafif belirtileri ile ise virüsün vücuda dahil olmasını takiben birkaç hafta içerisinde kendini gösterebilir. Genel olarak kadın erkek ayrımı yapmaksızın ortaya çıkan AIDS belirtilerini şu şekilde listelemek mümkündür:

Kas ve eklem ağrıları

Baş ağrısı

Mide bulantısı ve kusma

Farenjit

Lenf bezlerinin büyümesi

Deri dökülmesi

İstem dışı kilo kaybı

Ağız içinde derin beyaz yaralar

Çeşitli solunum yolu hastalıkları

Unutkanlık

Vücudun çeşitli yerlerin pembe, kırmızı veya mor renkte lekeler

Uzun süreli ishal