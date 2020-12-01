1 lira 75 kuruşu çalan kapkaççılar tutuklandı

Adana'da yoldan yürüyen bir kadının içinde 1 lira 75 kuruş bulunan çantasını kapkaç yöntemiyle çalan iki zanlı yakalandı. Hakim karşısına çıkarılan ve tutuklanarak cezaevine konulan şüphelilerin kapkaç anı güvenlik kameraları tarafından saniye saniye kaydedildi.

ÇANTANIN İÇİNDE 1 LİRA 75 KURUŞ

Kapkaç olayı, 25 Kasım günü Seyhan ilçesine bağlı Hürriyet Mahallesi'nde meydana geldi. İddiaya göre, motosikletli 2 şüpheli yolda yürüyen 38 yaşındaki Benan Z.'nin içerisinde 1 lira 75 kuruş olan çantasını kapkaç yöntemiyle çalarak kaçtı. Benan Z., motosikletli zanlıların peşinden koştu ancak kapkaçılar ara sokaklarda izini kaybettirdi. Kapkaç anları, sokakta bulunan bir güvenlik kamerasına saniye saniye görüntülendi.

TUTUKLANDILAR

Çevredeki vatandaşların durumu polise bildirmesi üzerine olay yerine Yankesicilik ve Dolandırıcılık Büro Amirliği ekipleri, şüphelilerin yakalamak için çalışma başlattı. Şüphelilerin kaçış güzergahındaki güvenlik kameralarını inceleyen polis, şüphelilerin Mizar A. (20) ile Hacı A. (21) olduğunu tespit etti. Adresleri belirlenen şüpheliler, Saydam Caddesi'nde yakalanıp, gözaltına alındı. Sorguları tamamlanan kapkaçılar nöbetçi sulh ceza hakimliği tarafından tutuklandı.