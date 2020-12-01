105 gün sonra ilk görüntü

Antalya'da, 17 Ağustos'ta özel bir hastaneye yatan ve koronavirüs testi pozitif çıktıktan bir süre sonra yoğun bakım servisinde tedavi görürken Akdeniz Üniversitesi Hastanesi'ne sevk edilen Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böcek'in 105 gün sonra ilk görüntüsü yayımlandı. Akdeniz Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Özlenen Özkan, Böcek'i ziyaret ettiği anların görüntülerini Twitter hesabından paylaştı. Böcek, "Çok iyiyim. Herkese teşekkür ederim" derken, Prof. Özkan ise "Muhittin Başkan istediği zaman taburcu olabilir. Şu an kendisini hazır hissetmiyor. Bu nedenle hastanede kalıyor. Fizik tedavisi devam ediyor" ifadelerini kullandı.