106 yaşındaki Gazele nine corona virüsü yendi: Yeniden doğmuş gibiyim

Ercan Turan, "Nenemin önce iştahı kesildi. Hiçbir şey yiyemiyor ve içemiyordu. Bunun korona olacağını düşünemedik çünkü bazen iştahı kapanırdı, yine öyle bir durum diye düşündük. Sonra titremeler olmaya başladı sıtmaya yakalanan bir hasta gibiydi ve ardından nefes almakta zorlandı. Hemen ambulansla hastaneye götürdük. Hastanede yapılan testler ve çekilen filimler sonucunda doktor bize, korona virüs vücudu rehin almış dedi. Hemen yatış yapıldı. İlk 4 günü çok ağır geçirdi. Çok ağrıları oluyordu. İnlemeleri beni derinden etkiliyor, çok üzülüyordum. Bir yudum su bile içemiyordu. Sadece serumla besleniyordu. Nefesim daralıyor, nefes alamıyorum, sanki boğazımı sıkıyorlar diye söyleniyordu. Dört günden sonra yavaş yavaş toparlanmaya başladı. 10 gün hastanede yattı." ifadelerini kullandı.