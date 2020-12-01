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17 yıldır firari olan cinayet hükümlüsü, saklandığı evde yakalandı

’de 2003 yılında bir restoranda çıkan tartışmada 1 kişinin ölümüne neden olduğu iddiasıyla aranan ve hakkında 15 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan (37), saklandığı evde yakalanarak, cezaevine gönderildi.

DHA
Giriş Tarihi: 1.12.2020 11:12 ABONE OL
17 yıldır firari olan cinayet hükümlüsü, saklandığı evde yakalandı

Eskişehir Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi ekipleri, 2003 yılında Tepebaşı ilçesine bağlı İhsaniye Mahallesi'ndeki bir restoranda çıkan tartışmada 1 kişinin ölümüne, 1 kişinin ise yaralanmasına neden olan İbrahim Mercan'ın kent merkezinde olduğunu tespit etti. Saklandığı ev takibe alınan Mercan, düzenlenen baskında yakalanarak gözaltına alındı. Hakkında 'kasten öldürme' suçundan 15 yıl kesinleşmiş hapis cezası olduğu tespit edilen katil zanlısı İbrahim Mercan, sağlık kontrolünün ardından tutuklanarak cezaevine konuldu. Soruşturma sürüyor.

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17 yıldır firari olan cinayet hükümlüsü, saklandığı evde yakalandı
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