37 bıçak darbesine ağır müebbet

Diyarbakır'da eşinden şiddet gördüğü için mahkeme kararıyla uzaklaştırma kararı almasına rağmen kocası tarafından öldürülen Rojin Yetiş (19) cinayetiyle ilgili katil koca ağırlaştırılmış müebbet hapisle cezalandırıldı. Tutuklu koca Mahsun Yetiş (25) ifadesinde, "Eşimi kaçırdım. Benimle kaçtığı için ailesi kendisiyle görüşmüyordu. İki yaşında oğlumuz var. Kiraladığım eve yerleştik. Şiddetli geçimsizlik olunca anlaşmalı boşanmaya karar verip dava açtık. Bana bir ay evden uzaklaştırma kararı verilmişti. Ama yatacak yerim olmadığı için eşim yine merhamet edip beni eve aldı. Arkadaşım Süleyman Süer bize geldiği gün hap aldık ve uyuşturucu içtik. Sonra Süleyman'a 'git' dedim. Kalacak yeri olmadığı için gitmedi. Gitmeyince ağabeyimi arayıp 'eşimi başka bir erkekle yakaladığım' iftirasını attım. Ağabeyim gelince Süleyman'ı döverek evden attık. Eşim sinir krizi geçirip intihar etmek istedi, polisler gelince vazgeçti ve İzmir'e halasının yanına gitti. Sonra eşim geri gelip çocuğumuzu görmek istedi. Buluşma yerine gittim. 5 dakika gördü ve çocuğu geri alıp anneme bıraktım. O da üzülüp 'Yarın tekrar getir' dedi. Bu kez eşimin kuzeninin evine götürdüm. Tekrar bir araya gelebileceğimizi söyledim. Kabul etmeyince uyuşturucunun etkisiyle 37 yerinden bıçakladım. Yalvardı ama ben dinlemedim" dedi.Mahkeme sanığı ağırlaştırılmış müebbet hapisle cezalandırdı. Hakkında hiçbir takdir indirim uygulanmazken, gerekçeli kararda şu ifadeler yer aldı: "Uzaklaştırma kararına rağmen Rojin merhamet edip eve almış, ancak sanık eve arkadaşını çağırıp hap ve uyuşturucu kullanarak şiddet uygulamıştır. Sanık, arkadaşını evden atabilmek için ağabeyini eve çağırırken kendi eşinin iffeti ve namusuna karşı iftirada bulunmuş olması, Rojin'in olay sırasında bebeğinin gözü önünde öldürülmesi nedeniyle sanığın hakkında hiçbir indirim uygulanmasına yer olmadığına karar verilmiştir."