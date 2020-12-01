7/24 kütüphaneye 22 bin ziyaretçi

Kayseri'nin Talas'ta açılan 7/24 kütüphane öğrencilerin ve araştırmacıların uğrak yeri oldu. 31 Ekim Cumartesi günü törenle hizmete açılan kütüphaneden bugüne kadar 22 bin kişi hizmet gördü.

ÖĞRENCİLER VE ARAŞTIRMACILAR MEMNUN

Çok yönlü hizmet vermek için tasarlanan Kültür Merkezi ve 7/24 Kütüphane'nin içerisinde farklı bölüm yer alıyor. İlk iki katının kurs ve kültürel faaliyetler için ayrıldığı merkezde bir kat ise süreli yayınlar için kullanılıyor. İşitme ve görme engelliler ile grup çalışmaları için oluşturulan bölümlerin yanı sıra bilgisayar odasından çok amaçlı salona kadar çeşitli uygulama alanlarını da barındıran merkez, sahip olduğu dijital kitap ağı ile araştırmacılara geniş erişim imkanı sunuyor.

Son katı akademisyenlere ayrılan merkezden yararlananlar kısa molalarında nezih bir kafeteryada dinlenebiliyor. Merkez, sokağa çıkma kısıtlamalarının başladığı günlerden itibaren 08.30 ile 19.00 saatleri arasında hizmet veriyor.