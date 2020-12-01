Aldığı emekli maaşının tamamını sokak hayvanlarına harcıyor

Ardahan'da Yeni Mahalle'de yaşayan 65 yaşındaki İsmet Başdemir, her gün Ardahan Belediyesinin kurduğu kasaplardan satın aldığı kemikli etleri sokaklarda yaşayan kedi ve köpeklere yediriyor.

Çocukluğundan beri sokak hayvanlarına karşı merhamet ve sevgi duyduğunu dile getiren Başdemir, "Doğduğumdan beri hayvanlara karşı aşırı bir ilgi ve sevgiye sahibim. Ben bunu vatan ve millet sevgisine bağlıyorum. Özelikle sokak hayvanları ve kışın yiyecek bulmada zorluk çeken yabani hayvanlara yiyecek bırakıyorum. Bunu her gün yapıyorum. Park ve bahçelerde güvercinler için yem bırakıyorum. Bunu yapmadığım zaman görevimi yapmadığımın huzursuzluğunu yaşıyorum. Bu yüzden bu benim rutin işim gibi bir şey. 20 yıl Karayollarında çalıştım. Çalışırken bile işimi aksatmada sokak hayvanlarına yine yardım ediyordum. Emekli olduktan sonrada kendimi tamamıyla sokak hayvanlarına adadım."

Yalnız yaşayan Başdemir, emekli maaşının tamamını da hayvanlara harcıyor.