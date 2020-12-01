Aloe vera çiçeği bakımı: Aloe vera bitkisi ne zaman çiçek açar?

Aloe vera bitkisi ile evinizde mucizevi etkilere tanık olabilirsiniz. Bakımı oldukça kolay olsa da aloe vera jeli ile birkaç tüyo öğrenmenizde fayda var. Bitkinin sulaması, toprak ve saksı seçimi oldukça önemlidir. Tabi bir de güneş ile olan ilişkisi bitkinin daha güçlü ve hızlı büyümesini sağlar. Doğru bakımı yapılan aloe vera bitkisi düzenli olarak büyüyerek jel dolu yeni yapraklar verecektir. Bu yaprakların içindeki jel sayesinde cilt sorunları ile savaşabilir, daha sağlıklı ve parlak saçlara kavuşabilirsiniz. Ayrıca aloe vera ciltteki yaralarda olduğu gibi midede oluşan yaralar için de etkilidir. Aloe veranın faydaları bununla da bitmez. Peki aloe veranın en önemli faydaları nelerdir? Aloe vera bakımı nasıl yapılır? Aloe vera çiçek açar mı?

ALOE VERA ÇİÇEĞİ BAKIMI NASIL YAPILIR?

Aloe vera bitkisi görünümü ile kaktüs türlerine benzetilir. Dolgun uzun yeşil yapraklarının içi jel doludur. Tek yeşil tonu olabileceği gibi beyaz benekli yeşil yaprakları da olabilir. Yaprakları gövdesinden uçlarına doğru daralır. Uçları sivri ve kapalıdır. Bıçak ucunu anımsatan bu görüntü ona dekoratif bir görünüm de kazandırır. Yapraklarının rengi oldukça canlıdır. Aloe vera bitkisi direkt olmamak şartıyla güneşli havaları sever. Toprak seçimi yaparken humuslu ve nefes alan topraklar seçilmelidir. Ayrıca toprak kontrolü yapılarak sulanmalıdır. Ortalama haftada bir suya ihtiyaç duyan aloe veranın bulunduğu mevsim koşullarına göre sulama sıklığı değişir. Bu nedenle toprağının kuru olmasını bekleyip su verebilirsiniz. Böylece bulunduğunuz bölgeye göre bitkinin kaç günde bir suya ihtiyacı olduğunu da anlamış olursunuz.

ALOE VERA BAKIMINDA ÖNEMLİ TÜYOLAR

Aloe vera bitkisini temiz bir bıçakla yatay bir şekilde kesip kullanabilirsiniz. Kestiğiniz yer zamanla kapanacak ve bitkiniz büyümeye devam edecektir. Kestiğiniz parçayı da yandan ayırarak içindeki jelini bir kaşık yardımı ile çıkarabilirsiniz. Cildiniz ya da saçınız için kullanabilirsiniz. Ancak aloe vera jelini kullanmadan önce az bir parça ile alerji testi yapmanızı öneririz. Bunun için az bir aloe verayı kolunuzun içine sürerek yarım saat bekleyin. Herhangi bir kaşıntı ya da kızarıklık gözlemlemezseniz güvenle kullanabilirsiniz.

Aloe vera bitkinizin yapraklarının düştüğünü görürseniz yine temiz bir bıçakla ucunu yatay şekilde keserek toprağı parmağınızla açarak ve içine biraz aloe veranın jelinden damlatarak dikim yapabilirsiniz. Düşen parça bu yöntemle birkaç günde toprakla bütünleşecek ve büyümeye başlayacaktır.

ALOE VERA BİTKİSİ NE ZAMAN ÇİÇEK AÇAR?

Aloe vera bitkisinde çiçeklenme bakıldığı ortamında sıcaklığına göre değişiklik gösterir. Ama genellikle ilkbahar aylarında çiçeklenir.

ALOE VERANIN FAYDALARI NELERDİR?

Aloe veranın birçok faydası bulunur. Aloe veranın başlıca faydaları şunlardır;

Yaraların ve yanıkların iyileşmesine yardım eder.

Güneş lekelerine karşı etkilidir.

Kepek problemi ile savaşır.

Saç dökülmesini azaltır

Kabızlığa karşı etkilidir.

Ciltte oluşan sivilce izlerinin iyileşmesine yardım eder.

Egzama yaralarının tedavisinde kullanılır.

Kaşıntı ve iltihaplanmaya karşı etkilidir.

Yaşlanmaya karşı etkilidir.

Diş plağı oluşumunu engeller.

Mide rahatsızlıklarının semptomlarını hafifletir. Ayrıca tedavi edici özelliği bulunur.

Aloe vera faydaları ile konuşuluyor! Aloe vera jeli ve çiçeği cilde nasıl uygulanır?