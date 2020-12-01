Ataşehir'de kaçak silah imalathanesine baskın kamerada

İstanbul Emniyet Müdürlüğü ekipleri yasa dışı silah ticaretinin önlenmesine yönelik Ataşehir'de çalışma yaptı. Polis ekipleri Barbaros Mahallesi'nde bulunan bir deponun imalathaneye dönüştürüldüğü ve içeride kaçak silah üretimi yapıldığı bilgisini aldı. Geçtiğimiz cumartesi depoya operasyon düzenleyen ekipler Ali Sefa M.'yi (32) gözaltına aldı.

Depoda yapılan aramalarda 13 adet hazır tabanca, 19 adet yarı mamul şeklinde tabanca, 18 adet sürgü, 31 adet namlu, 93 adet şarjör, 154 adet çeşitli çaplarda fişek, daralı ağırlığı 37,5 gr gelen skunk, hassas terazi, tabanca ve yarı mamulleri işlemeye yarayan 5 adet makina ve makina parçaları, silah ticaretinden elde edildiği değerlendirilen bir miktar para ele geçirildi. Şüpheli Ali Sefa M.'nin evinde de arama yapıldı, burada da tabanca ele geçirildi. Şüpheli Ali Sefa M. emniyetteki işlemlerinin ardından çıkarıldığı mahkemece "silah imal ve ticareti" suçundan tutuklanarak cezaevine gönderildi