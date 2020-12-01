Atatürk’ün yanındaki liseli kız vefat etti

Mustafa Kemal Atatürk'ün 1937'de Adana'yı ziyaretinde İsmet Paşa Kız Enstitüsü'nde tarih dersini dinlerken çekilen fotoğraftaki lise öğrencisi Remziye Tatlı, 98 yaşında gece yarısı evinde uyurken, yaşlılığa bağlı kalp yetmezliği sonucu hayata gözlerini yumdu. Atatürk'le fotoğrafı bazı ders kitaplarının ilk sayfasına da basılan Tatlı, dün öğle namazının ardından Adana Asri Mezarlığı'na defnedildi.Tatlı, Atatürk'le çekildiği fotoğrafı şu sözlerle anlatmıştı: "Atatürk sınıfımıza girdi. Hepimiz çok heyecanlandık, ayağa kalktık. 'Oturun, geleceğin kültürlü anneleri' dedi. Atatürk çok şık giyinmişti. Bana çok yakın duruyordu. Neredeyse kolu koluma değiyordu ve onun kokusunu hissediyordum." Tatlı, bir konuşmasında evini Atatürk fotoğrafları ile donattığını ve Büyük Önder'i anlatan kitapları okumayı sürdürdüğünü söylemişti.Annesinin son 3 aydır durumunun ağırlaştığını kaydeden oğlu Metin Kenanoğlu, annesinin ömrü boyunca hiçbir zaman Atatürk'ü sevmekten ve onun ilkelerine göre yaşamaktan vazgeçmediğini dile getirdi. Kenanoğlu, Atatürk ile fotoğraflarını göstererek, "Dün bir asırlık çınarımızı kaybettik. Atatürk ile Adana ziyareti sırasında Kız Lisesi'ni teftişinde bir fotoğraf karesinde bulunmuş ve bu durum biz ailesini hep onurlandırmıştır. Annemi kaybetmenin derin üzüntüsü içindeyim. Annem çocukları çok severdi. O herkesin annesiydi. Tüm sevenlerinin başı sağolsun" diye konuştu.