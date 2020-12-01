Barajlar alarm veriyor büyük kuraklık kapıda

İSTANBUL'A içme suyu sağlayan Ömerli Barajı'nda su son 10 yılın en düşük seviyesine ulaşarak yüzde 28'e geriledi. Barajın tamamen kuruyan Emirli bölgesi havadan görüntülendi. İzmir'de 2019 yılının kasım ayında metrekareye 92 kilogram yağış düşerken, bu yıl metrekareye 1.5 kilogram yağmur düştü. Tahtalı Barajı'nın su seviyesi geçen yıl yüzde 65.29 iken, bu yıl yüzde 36.04'e düştü. Baraj bölgesinde normalde sular altında kalan bazı yapılar ortaya çıktı. Edirne son 90 yılın en kurak dönemini yaşıyor. Karadeniz'de de yağışlar yarı yarıya azaldı.