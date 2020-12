Bartın’a özgü lezzetlere coğrafi tescil alındı

Bartın Belediyesi'nin geçtiğimiz senelerde bazı yöresel lezzetleri gelecek nesillere aktarılması için Türk Pantent Kurumuna coğrafi tescil başvurusu sonuçlandı. Bartın'a özgü lezzetler arasında yer alan pirinçli mantı, tatlı börek, incir dondurması, beyaz baklava, kabak burması ve ağda tatlısına Bartın adına Coğrafi İşaret Tescil belgesi ile tescillendi.

BİZİM BÖLGEMİZE HAS ÜRÜNLER

Başkan Akın Coğrafi İşaret Tescil belgesi alınan tatlı ve börek türlerinin Bartın'a has ürünler olduğunu vurgulayarak, "Bir Belediyenin o şehre alt ve üst yapı yapmanın yanında o yörenin kültürüne, gelenek ve göreneklerini yaşatıp gelecek nesillere aktarılmasını sağlamak görevleri arasındadır. Bu şehrin belediye başkanı olarak bunu yapıyoruz. Bizim bildiğimiz 65 adet türde bize has yemek var bizim bildiğimiz şu an itibarıyla.

Zaman zaman bunların Bartın'da sunumlarını yaptık ama coğrafi işaretleme almamıştık. Coğrafi işaretleme artık bizim patentimiz, Bartın'ın malı demektir. Satışını yaparken de bunun bir sunumu ve tarifi var. O tarife uyarak herkesin ticari satış yapması gerekiyor. Coğrafi işaretleme bunu gerektiriyor. Coğrafi işaretlemeleri aldığımız pirinçli mantı, tatlı börek, incir dondurması, beyaz baklava, kabak burması ve ağda tatlısı için bizim bölgemize has ürünler." dedi.



BAŞVURULARIMIZ DEVAM EDECEK

Bartın'a özgü lezzetlerin unutulmadan gelecek nesillere de aktarılabilmesi için tescil başvurularında bulunmaya devam edeceklerini de söyleyen Başkan Akın, "Nasip olursa altı yedi tane daha başvuruda bulunacağız. Pumpum çorbası, Bartın tarhanası, Ispıt yemeği, Maydonoz dolması, Haluçka, Katı yoğurtlu kulaklı makarna, Şapşap köfte ve Bartın gözlemesi için başvurularımız olacak. İlk etapta bunlara coğrafi işaret almaya çalışacağız diye sözlerine ekledi.