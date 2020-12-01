Batman’da kaçak yapılaşmaya taviz yok

Batman merkez Çamlıtepe Mahallesi Rihan Caddesi 50 numaralı parsel üzerinde bulunan ve kaçak olduğu gerekçesiyle yapımı durdurulan 9 katlı binanın yıkımı Belediye tarafından gerçekleştirildi.

Çevrede alınan güvenlik önlemlerinin ardından Belediye Zabıta Müdürlüğü ve İtfaiye Müdürlüğüne bağlı ekipler söz konusu yapının yıkımında hazır bulundu. Kaçak yapılan inşaatların mevzuat gereği yıkımlarının devam ettiğini belirten Belediye yetkilileri, izinsiz yapılara asla müsaade edilmeyeceğini, kaçak ve ruhsatsız yapılar ile ilgili sürekli denetleme gerçekleştirdiğini hatırlatarak, "Kentimizde sağlıklı ve güvenli yapılaşma oluşturmak amacıyla kaçak yapılara karşı denetimlerimiz kararlı ve tavizsiz şekilde edecek, Belediyemiz asla kaçak yapılara müsaade etmeyecektir" ifadelerinde bulundu.

KAÇAK YAPILAŞMANIN ÖNÜNE GEÇİLİYOR

Öte yandan Batman Valisi ve Belediye Başkan Vekili Hulusi Şahin daha önce yaptığı açıklamada, Batman'da kaçak yapıların legal hale getirilmesi için vatandaşların dolandırıldığını duyduklarını belirtmişti. Kaçak yapılaşma ile yapılan mücadele kapsamında birçok vatandaş yeni konutları için ruhsatlandırmaya yöneldi. Son 7 ayda Batman Belediyesi İmar ve Şehircilik Müdürlüğü, 145 yeni yapı ruhsatı, 75 tadilat ruhsatı, 46 isim değişikliği ruhsatı, 2 istinat duvarı ruhsatı, 1 yeniden yapı ruhsatı ile 1 ek bina ruhsatı olmak üzere 270 mimari, statik, iskele, elektrik ve mekanik projeleri inceleyerek yapı ruhsatlarına onay verdi.