Belediye, yaşlıları evlerinde de yalnız bırakmıyor

Mardin'in Derik Belediyesi tarafından başlatılan uygulama kapsamında, evde bakıma muhtaç kişilerin saç tıraşı, banyo, tırnak kesimi gibi kişisel bakımları yapılıyor. 2 kişilik ekipte yer alan belediye görevlileri ayrıca ziyaretlerde bulunup yaşlı kişilerle sohbet ederek gönüllerini kazanıyor.

Evde yalnız olduğu için canı sıkılan yaşlı kişiler, belediye ile irtibata geçiyor. Belediye çalışanları da yaşlı kişilerin evlerine gidip onlarla sohbet edip, dertlerini dinleyerek ihtiyaçlarını görüyor.

Yaşlıların mutlu ve huzurlu bir yaşlılık dönemi geçirmesini sağlamak için Belediye görevlileri 10 günde bir yatalak hasta olan yaşlı kişilerin evlerine giderek kişisel ihtiyaçlarını gideriyor.

Belediyeden yapılan açıklamada uygulama ile şu ana kadar yüzlerce bakıma muhtaç kişiye ulaşıldığı belirtilerek, "65 yaş üstü yaşlılarımızın kişisel temizlik ve bakımları, evlerinin genel temizliği, evlerdeki basit tadilat ve onarım işleri Belediyemiz ekipleri tarafından yapılıyor.

Ayrıca ihtiyaç duyan yaşlılarımızın sağlık kuruluşlarına hasta nakil aracı ile ulaştırılması sağlanıyor, yine ihtiyaç duyan yaşlılarımızın gıda ve ihtiyaç malzemeleri karşılanıyor. Yaşlılarımıza uzmanlar tarafından rehberlik, danışmanlık, sosyal ve psikolojik destek hizmeti de sunuluyor." ifadelerine yer verildi.