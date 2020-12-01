Bir ayda 20 bin kişiye ceza: Toplam 19 milyon!

Gaziantep'te Kasım ayı içinde 19 bin 523 kişi maske ve mesafe kuralını ihlal etti. 496 kişinin de karantinada uygulamasını çiğnediği kentte bu kişilere toplam 19 milyon 133 bin 100 lira para cezası verildi. Kovid-19 vakalarının en çok görüldüğü kentler arasında yer alan Gaziantep'te denetimler aralıksız devam ediyor.

Gaziantep Emniyet Müdürlüğü'nün günlük olarak açıkladığı rakamlara göre, Kasım ayı içinde toplam 19 bin 523 kişi maske ve sosyal mesafe kurallarını ihlal etti. Kentin farklı bölgelerinde yoğun bir şekilde sürdürülen denetimlerde polis ekiplerinin yaptığı çalışmalarda 496 kişinin de temaslı veya hasta oldukları halde sokağa çıktıkları belirlendi.

İl Emniyet Müdürü Cengiz Zeybek'in de sık katıldığı denetimlerde, Hıfzıssıhha Kurulu kararlarına polis ekipleri tarafından maske ve mesafe kuralını ihlal ettikleri tespit edilenlere kişi başına 900 liradan toplam 17 milyon 570 bin 700 lira ceza kesilirken karantina ihlali yapan kişilere ise 3 bin 150 liradan toplam 562 bin 400 lira ceza kesildi.

DENETİMLER DEVAM EDECEK

Gaziantep Valisi Davut Gül, Kovid-19 virüsünün bir kişiden tüm dünyaya yayıldığını hatırlatarak, "Hastalığın bulaşmaması bizim elimizde. Alınan önemlere ne kadar iyi riayet edersek virüsün yayılması o kadar azalır. Vatandaşlarımıza ceza kesmek gibi bir amacımız yok ama kuralları ihlal ederek hem kendilerinin hem de diğer vatandaşların hayatlarını riske atanlara da gerekli cezalar kesiliyor. Bu cezaların affı ve geri dönüşü yok" diye konuştu.