Çiftçinin yangında telef olan hayvanlarını Bakanlık karşıladı

Kayseri'de, ahırında çıkan yangında 8 büyükbaş hayvanı telef olan besici Sayım Demir'e, Tarım ve Orman Bakanlığının hibe ettiği ikisi gebe 8 büyükbaş hayvan törenle teslim edildi. Törene tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli video konferansla katıldı.

Tarım ve Orman Bakanı Dr. Bekir Pakdemirli, Bünyan ilçesi Kahveci Mahallesi'nde 25 Kasım'da çıkan yangında hayvanları telef olan Sayım Demir'e 8 büyükbaş hayvanın teslim törenine Ankara'dan video konferans yöntemiyle katıldı. Bakan Pakdemirli, hayvanları telef olan besiciye geçmiş olsun dileklerini iletti. Besiciye bakanlık olarak hayvan desteği verildiğini aktaran Bakan Pakdemirli, "Verilen 8 hayvanın iki tanesi hediyeli, yani gebe. Sonuç itibariyle eskisinden daha geri olmayan bir hayvan sayısıyla işinize devam edeceksiniz. Ben olayı duyunca hemen arkadaşlarımıza talimat verdim. Sayım bey kardeşimizin derdine derman olalım dedim. Arkadaşlarımız sorunu çözmüşler" diye konuştu.

"HERKESİN DERDİYLE DERTLENİN!"

Yaşanacak afetlerden çiftçilerin korunması dileğinde bulunan Pakdemirli, destek verdikleri çiftçilerin gayretle çalışması gerektiğini dile getirdi. Bakan Pakdemirli, "Cumhurbaşkanımızın bize her zaman talimatı, 'Herkesin dertleriyle dertlenin, herkesin derdine de derman olmaya çalışın.' Biz, kendisinden aldığımız ışık ve azimle sizlere hizmet etmeye çalışıyoruz. Bakanlığımız, bizler, milletin, sizlerin hizmetinizdeyiz." ifadelerini kullandı.