Cizre’de kömür yüklü TIR Şarampole devrildi: 1 Ölü

Kaza, Konak Mahallesi Bozalan Konutları mevkii yeni Şırnak Yolu üzerinde meydana geldi. Şırnak'tan yaklaşık 30 ton kömürle yola çıkan Zaza Coşkun yönetimindeki TIR'ın, Cizre girişi Bozalan Konutları mevkiinde rampa aşağı inerken freni boşaldı. Freni Boşalan TIR'ın sürücüsü direksiyon hakimiyetini kaybedince 30 ton kömür yüklü tır önce karşı şeride ardından da şarampole yuvarlanıp yanmaya başladı. Yoldan geçen diğer sürücülerin ihbarı üzerine olay yerine itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi.Kısa sürede olay yerine ulaşan itfaiye ekibi yangına müdahale edip söndürürken, sağlık ekipleri de dorsenin altında kalan sürücü Zaza Coşkun'u ağır yaralı olarak kurtarıp ambulansla Cizre Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Hastanede tedavi altına alınan Coşkun, doktorların bütün çabalarına rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti.Yaşanan kazada Tır'dan geriye demir yığını kalırken, çevreye saçılan kömür torbaları iş makinesiyle başka bir TIR'a yüklenerek kaldırıldı. Kaza ile ilgili inceleme başlatıldı.