Çocuklarını terk eden anneyi Esra Erol buldu

Gaziantep'e bağlı Nizip ilçesinde yaşayan Özlem Yılmaz, 9 Ekim tarihinde 3 çocuğunu ve ailesini terk ederek ortadan kayboldu. Ailesi 2 aydır onu arıyordu. "Ablamın kaybolması bizim için garip bir durum ve 9 yaşındaki oğluna 1 yaşındaki kardeşini emanet ederek, mama alıp geleceğim diyen" 3 kız kardeşe sevindirici haber Esra Erol'dan geldi.

2 aydır kayıp olan 3 çocuk annesi Özlem Yılmaz'ı Esra Erol kısa süre içinde buldu.

ÖZLEM YILMAZ BULUNDU

9 Ekim tarihinden beri kayıp olan Özlem Yılmaz canlı yayına bağlanarak "Tek başıma hayat kurdum ve çok mutluyum. Eşim O.Y. tarafından şiddet gördüm. Boşanma davası açtım. Bağrıma taş basıp herkesi geride bırakacağım " dedi.