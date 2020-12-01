Covid-19 test sonucu kaç günde çıkar, nasıl öğrenilir? Edevlet ve E-nabız corona virüsü test sonucu öğrenme ekranı

E NABIZ GİRİŞİ NASIL YAPILIR?

İlk kez e-Nabız kullanıcısı olacak kişiler e-Devlet (www.turkiye.gov.tr) üzerinden e-Nabız'a giriş yaparak profil ayarları üzerinden e-Nabız şifresi oluşturmalı ya da kendi Aile Hekimine başvurarak e-Nabız için geçici şifre edinmelidir.

E-Devlet kapısı üzerinden E-Devlet şifresi, E-İmza veya Mobil İmzanızı kullanarak T.C. numaranız ile sisteme giriş yapabilirsiniz. Sisteme giriş yaptığınızda sistem sizi otomatik olarak e-Nabız uygulaması sayfasına yönlendirecektir.

SALGINLA DİJİTAL MÜCADELEDE 'E NABIZ' ETKİN ROL OYNADI

Sağlık Bakanlığınca geliştirilen ve yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınının yönetiminde dijital sistemlerin altyapısını oluşturan, "e-Nabız" uygulamasında kullanıcı sayısı 25 milyona ulaştı.

AA muhabirinin Sağlık Bakanlığından edindiği bilgiye göre, 2015 yılında hizmete alınan ve o tarihten itibaren tüm vatandaşların laboratuvar tahlillerinden radyoloji görüntülerine, kullandığı reçete ve ilaç bilgilerinden, teşhis, rapor ve muayenelerine ait her tür detay bilgiyi içeren sağlık kayıtlarına e-Nabız sayesinde erişilebiliyor.

Teşhis, rapor ve muayenelere ait her tür detay bilgiyi içeren sağlık kayıtlarına 7 gün 24 saat erişebilmeyi mümkün kılan, koronavirüs salgınıyla mücadelenin dijital yönetiminde de en önemli altyapıyı oluşturan e-Nabız kullanıcı sayısı giderek arttı, 25 milyona ulaştı.

Kamu, özel ya da üniversite hastanesi farketmeksizin tüm sağlık kuruluşlarının bilgi sistemlerinin entegre olarak gerçek zamanlı veri gönderebildiği sistem, vatandaşların kişisel sağlık kayıtlarına, hem kendilerinin hem de izin vermeleri durumunda hekiminin ya da yakınlarının erişebileceği bir platform olarak hizmet veriyor.

TEST SONUÇLARINA 3 FARKLI DİLDE ERİŞİLİYOR

Vatandaşlar, tahlil sonuçlarına ve kronik hastalık raporlarına e-Nabız üzerinden erişebiliyor. Yurtdışına gidecek olan vatandaşlar test sonuç raporlarını Türkçe, İngilizce ya da Almanca olarak indirebiliyorlar.

Ayrıca, hastanelerde Kovid-19 tedavisinde kullanılan ilaçlar hakkında veri bütünlüğünün sağlanabilmesi, tedavi protokollerine yön verecek uygun bir veri havuzunun oluşturulabilmesi amacıyla "e-Nabız Reçetem Sistemi" hayata geçirildi.

Hastaların ve temaslı personelin kullanacağı Kovid-19 ilaçları için reçete düzenlenmesi ve bu reçetelerin hastane eczanelerinden (veya hastane içerisinde gerekli önlemlerin alındığı özel bir bölümden) karşılanması için kurulan sistem ve Halk Sağlığı Yönetim Sistemi ile entegre edildi.