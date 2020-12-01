Darp edilen genç kan kaybından öldü

İzmit İlçesi Yenidoğan Mahallesi Mürsel Paşa Caddesi üzerinde meydana gelen olayda, yerde kanlar içinde yatan bir kişinin olduğunu fark eden çevredeki vatandaşlar durumu hemen polis ve sağlık ekiplerine bildirdi. Kısa sürede olay yerine gelen sağlık ekipleri tarafından yapılan kontrollerde, isminin Okan Yalın (35) olduğu belirlenen kişinin yaşamını yitirdiği tespit edildi.

ÖLDÜRESİYE DARP EDİLMİŞ

Olay yerinin kalabalık olması ve güvenlik tedbirleri gerekçesiyle Yalın'ın cenazesi ambulansa alınarak polis eşliğinde İzmit Seka Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı. Cenazenin olay yerinden kaldırılmasının ardından, Cumhuriyet Savcısı ve polis ekipleri ile birlikte olay yerinde geniş çapta incelemelerde bulundu. Bu esnada bölgeye güvenlik nedeniyle çok sayıda polis ekibi sevk edildi. Öldüresiye ve oldukça ağır şekilde darp edilerek yaşamını yitiren Okan Yalın'a ise hastanede otopsi yapıldı.

KAN KAYBINDAN ÖLMÜŞ

Olayda yaşamını yitiren ve hastanede yapılan ön otopsisinde başında açılan geniş yara nedeniyle yaşamış olduğu kan kaybı sebebiyle yaşamını yitirdiği tespit edilen Yalın'ın kesin ölüm nedeninin, yapılacak detaylı otopsi sonrası netlik kazanacağı öğrenildi. Polis ekipleri olayı gerçekleştiren kişi ya da kişilerin yakalanması için geniş çaplı çalışma başlattı.

YAKALANDILAR

Olaydan yalnızca birkaç saat sonra Kocaeli İl Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Ekipleri olaya karıştığı ve Yalın ile aralarında daha önce husumet bulunduğu tespit edilen kişileri yakalayarak gözaltına aldı. Yalın'ı öldüresiye dövüp ölümüne neden olan kişilerin emniyette sorgularının devam ettiği, tamamlanan işlemleri sonrası Kocaeli Adliyesine sevk edilecekleri öğrenildi.