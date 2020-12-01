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Devrilen kamyonda yüklü yem çuvalları yola saçıldı

'da sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği yem yüklü kamyon devrildi. Yem çuvallarının yola saçıldığı kazada 2 kişi hafif yaralandı. nedeniyle yolda uzun araç kuyruğu oluştu.

DHA
Giriş Tarihi: 1.12.2020 13:50 ABONE OL
Devrilen kamyonda yüklü yem çuvalları yola saçıldı

Burdur'daki fabrikadan yüklediği yemleri Bayındır köyüne götüren Mustafa G. (58) yönetimindeki 15 NH 639 plakalı kamyon, Büğdüz köyü kavşağı yakınlarında sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu devrildi. Kazada kamyonda yüklü yem çuvalları yola savrulurken, sürücü Mustafa G. ile beraberinde bulunan Şevket K. (59) hafif şekilde yaralandı. Yaralılar ambulansla Burdur Devlet Hastanesi'ne götürülerek, tedaviye alındı.

Kaza nedeniyle Burdur- Antalya karayolu kısa süre trafiğe kapandı. Yolda uzun araç kuyrukları oluştu. Kaza yapan kamyon ile çuvalların kaldırılmasından sonra yol, kontrollü olarak trafiğe açıldı. Yola saçılan yemler ise başka bir kamyona yüklenerek götürüldü.

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Devrilen kamyonda yüklü yem çuvalları yola saçıldı
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