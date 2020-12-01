Doktora maske dayağı

İSTANBUL'DA alışveriş yapmak için girdiği markette maskesiz vatandaşı uyaran doktor Murat İnnice (40) şiddete maruz kaldı. Dahiliye uzmanı Dr. İnnice, markete alışverişe gitti. Mağazada maske takmayan ve yanında çocuğuyla alışveriş yapan kişiyi uyaran İnnice, "Lütfen maskenizi düzgün takın" dedi. Ancak karşıdaki kişi, doktorun yüzüne doğru öksürüp "Sen kimsin" diyerek tepki gösterdi. İkili arasındaki sözlü tartışma, iddiaya göre doktorun evinin kapısının önünde sürdü. Kapısının önüne geldiği sırada markette tartıştığı şahıs, doktoru bekliyordu. İnnice'yi darp eden zanlı, doktorun polisi aramasıyla kaçtı. Dr. İnnice, şikâyetçi oldu.