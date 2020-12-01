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Duayen gazeteci evinde ölü bulundu

Gazeteciler Cemiyeti’nin eski başkanlarından gazeteci (65), Malta Mahallesi’ndeki evinde ölü olarak bulundu.

ABBAS ÇAKAR
Giriş Tarihi: 1.12.2020 21:59 ABONE OL
Duayen gazeteci evinde ölü bulundu

Edinilen bilgi ve iddialara göre; Kocaeli Gazeteciler Cemiyeti Başkanı Cemal Kaplan, gün içinde birkaç defa aradığı Barbaros Tantan'ın telefonlarını açmaması ve uzun süre kendisine dönüş yapmaması üzerine, durumdan şüphelendi. Tantan ile aynı bölgede oturan arkadaşlarını arayan ve onların da Tantan'dan haber alamadıklarını öğrenen Kaplan, bunun üzerine cemiyet yöneticileri ile polisi aradı.

Polisle birlikte, bir çocuk babası olduğu öğrenilen Tantan'ın yalnız yaşadığı evin kapısı çilingir yardımı ile açıldı. İçeri girildiğinde ise Tantan'ın koltuğunda hareketsiz bir şekilde oturduğu görüldü. Hemen olay yerine 112 ekipleri çağırıldı. Yapılan kontrollerde Tantan'ın hayatını kaybettiği belirlendi. Daha önce birkaç defa kalp rahatsızlıkları nedeniyle tedavi gören duayen gazeteci Tantan'ın kalp krizi geçirerek yaşamını kaybettiği tahmin edilirken, cenazesi Kocaeli Devlet Hastanesine kaldırıldı.
Tantan'ın kesin ölüm nedeninin yapılacak otopsi sonrası Adli Tıp Kurumu'ndan gelecek rapor ile netlik kazanacak.
Gazeteci Tantan'ın cenazesi çarşamba günü Sakarya'nın Sapanca ilçesinde kılınacak öğle namazı sonrası toprağa verilecek.

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Duayen gazeteci evinde ölü bulundu
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