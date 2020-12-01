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’ta torbacı yakalandı: 1 Kilo uyuşturucu ele geçirildi

Erenyurt’ta torbacı yapılan operasyonla İlçe Asayiş Büro Amirliği Ekiplerince gözaltına alındı  şüphelinin sakladığı yerde bir kilo uyuşturucu ele geçirildi.

Yunus Emre KAVAK Yunus Emre KAVAK
Giriş Tarihi: 1.12.2020 17:06 ABONE OL
Esenyurt’ta torbacı yakalandı: 1 Kilo uyuşturucu ele geçirildi

İstanbul Esenyurt Yeşilkent Mahallesi'nde 29 Ekim Pazar günü uyuşturucu satıcılarına yönelik operasyon yapıldı. Esenyurt Asayiş Büro Amirliği Narkotik Suçlarla Mücadele Grup Amirliği'ne bağlı ekipler, uyuşturucu sattığını belirledikleri bir kişiyi yakalamak için harekete geçti. Ekipler takip ettikleri şüpheliyi 689 Sokak'ta gözaltına aldı. Şüphelinin uyuşturucu maddeyi sakladığı yerden 1 kilo uyuşturucu madde, 1 adet eroin öğütülmesinde kullanılan mikser ve hassas terazi ele geçirildi.

TUTUKLANDI

Esenyurt Polis Merkezi'nde işlemleri tamamlanan şüpheli Büyükçekmece Adliyesi'ne sevk edildi. Şüpheli çıkarıldığı mahkeme tarafından tutuklanarak cezaevine götürüldü.

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Esenyurt’ta torbacı yakalandı: 1 Kilo uyuşturucu ele geçirildi
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