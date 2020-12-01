Ev sahibini bağlayıp altınlarını çalmışlardı!

Muğla'nın Milas ilçesinde E.A. adlı 48 yaşındaki kadın, evinin bahçesine giren kimliği belirsiz 2 kişinin gasbına uğradı.

Ağzı bantladıktan sonra elleri plastik kelepçe ile bağlanan talihsiz kadının bıçak zoruyla altın zinciri ve bilekliği alındı. Muğla İl Emniyeti Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet-Gasp Büro Amirliği'nce şüphelilerin yakalanması için çalışma başlatıldı. Olay çevresi, işyeri ve ikamet kameraları incelendi. İncelemeler sonucunda şüphelilerinin kimlikleri belirlendi. Titizlikle yürütülen soruşturmada M.A, gözaltına alınırken, firari N.E'nin yakalanması için çalışma başlatıldı. Emniyetteki işlemlerinin ardından M.A, adliyeye sevk edildi.