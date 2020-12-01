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Evinde Hint keneviri yetiştiren şüpheli, gözaltına alındı

'nin Honaz ilçesinde, evinde Hint keneviri yetiştirdiği belirlenen 1 kişi gözaltına alındı. Teknik ve fiziki takibin ardından dün A.K.'nin evine operasyon düzenlendi. Evdeki aramada, A.K.'nin evinin bir odasında Hint keneviri fideleri yetiştirdiği, bu fideleri çatıda saksı ile kasa içerisinde büyüttüğü ortaya çıktı.

DHA
Giriş Tarihi: 1.12.2020 10:47 ABONE OL
Evinde Hint keneviri yetiştiren şüpheli, gözaltına alındı

Honaz İlçe Jandarma Komutanlığı ve Jandarma Suç Araştırma Timi (JASAT) ekipleri, Kaklık Mahallesi'nde yaşayan 63 yaşındaki A.K.'nİn evinde uyuşturucu madde yetiştirip, ticaretini yaptığı bilgisi üzerine çalışma başlattı. Teknik ve fiziki takibin ardından dün A.K.'nin evine operasyon düzenlendi. Evdeki aramada, A.K.'nin evinin bir odasında Hint keneviri fideleri yetiştirdiği, bu fideleri çatıda saksı ile kasa içerisinde büyüttüğü ortaya çıktı.

Evde özel eğitimli narkotik köpeği ile yapılan aramada 500 gram esrar ve kurutulmaya bırakılmış 120 kök Hint keneviri ele geçirildi. A.K., gözaltına alındı. Jandarmada işlemleri süren A.K.'nin silahla tehdit, yaralama ve görevi kötüye kullanma gibi 41 ayrı suçtan kaydı bulunduğu belirtildi.

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Evinde Hint keneviri yetiştiren şüpheli, gözaltına alındı
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