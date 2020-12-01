Eyüpsultan Belediyesi ihtiyaç sahibi ailelere yemek dağıtıyor

İlçede her gün devamlı olarak 270 aileye sıcak yemek ulaştıran ekipler, her eve 3 çeşit yemek bırakıyor. Bu arada Kovid-19 nedeniyle evlerinde karantinada bulunan ailelere de talepte bulunmaları halinde sıcak yemek ikramı yapılıyor.

Dönem dönem karantinada bulunan aile sayısı değişirken, Sosyal Destek Hizmetleri Müdürlüğü ekipleri bu günlerde karantinada bulunan ailelere de yemek ikramında bulunuyor.

İhtiyaç sahibi ailelere dağıtılan yemekler, İşletme Müdürlüğü'ne ait Aşevi'nde, tamamen hijyenik ortamda hazırlanıyor. Burada paketlenen yemekler, ailelere ulaştırılmak üzere Sosyal Destek Hizmetler Müdürlüğü'nün ekiplerine veriliyor.