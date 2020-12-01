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Garajda park halindeki 5 TIR, yangında kullanılamaz hale geldi

'nin Düziçi ilçesindeki nakliye firmasının garajında, park halindeki 6 TIR’dan 5’i çıkan yangında kullanılmaz hale geldi.

DHA
Giriş Tarihi: 1.12.2020 11:14 ABONE OL
Garajda park halindeki 5 TIR, yangında kullanılamaz hale geldi

Olay, saat 02.30 sıralarında ilçeye bağlı Karaçarlı Mahallesi'ndeki nakliye firmasının garajında meydana geldi. Park halinde bulunan 6 TIR'dan biri, henüz bilinmeyen nedenle alev aldı. Alevler kısa sürede garajdaki diğer TIR'lara da sıçradı. Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine itfaiye ekipleri sevk edildi. Ekiplerin yoğun müdahalesi sonrası yanan TIR'lar söndürüldü. Yangında, garajdaki 6 TIR'dan 5'i tamamen kullanılmaz hale geldi.

Polis, yangında kundaklama ihtimali olup olmadığını belirlemek için çalışma başlattı.

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Garajda park halindeki 5 TIR, yangında kullanılamaz hale geldi
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