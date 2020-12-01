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'te operasyonu düzenlendi! Çok sayıda gözaltı var

'ten gelen son dakika haberine göre, düzenlenen bir operasyonunda çok sayıda gözaltı olduğu açıklandı. Gaziantep'te uyuşturucu operasyonunda 34 şüpheli gözaltına alındı, adliyeye sevk edilen 6 zanlı tutuklandı. Adreslerdeki aramalarda 121 gram uyuşturucu, 1 hassas terazi, ruhsatsız 7 tabanca ve uyuşturucu satışından elde edildiği değerlendirilen bir miktar para ele geçirildi.

AA
Giriş Tarihi: 1.12.2020 09:24 ABONE OL
Gaziantep'te uyuşturucu operasyonu düzenlendi! Çok sayıda gözaltı var

İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, uyuşturucuyla mücadele çalışmaları kapsamında kentte belirlenen adreslere operasyon düzenlendi. Operasyonda 34 şüpheli, "uyuşturucu bulundurmak, kullanmak ve ticaretini yapmak" suçlamasıyla gözaltına alındı.

6 ZANLI TUTUKLANDI, 28 KİŞİNİN EMNİYETTEKİ İŞLEMLERİ SÜRÜYOR

Adreslerdeki aramalarda 121 gram uyuşturucu, 1 hassas terazi, ruhsatsız 7 tabanca ve uyuşturucu satışından elde edildiği değerlendirilen bir miktar para ele geçirildi.

Emniyetteki işlemlerin ardından adliyeye sevk edilen 6 zanlı tutuklandı, 28 şüphelinin emniyetteki işlemleri sürüyor.

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Gaziantep'te uyuşturucu operasyonu düzenlendi! Çok sayıda gözaltı var
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