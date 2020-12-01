Gelincik çiçeği anlamı, özellikleri ve hikâyesi: Gelincik çiçeği faydaları nelerdir?

Geniş ovaları süsleyen, rüzgârla beraber aynı yöne salınan gelincik çiçekleri hem anlamı hem faydaları ile çok özel bitki türlerindendir. Çok eski dönemlerden beri sakinleştirici olarak kullanılan gelincik, aşotu, angülü, gelingülü, gelinotu, papaver rhoeas, papaveraceae isimleri ile de bilinir. Kırlarda oluşturduğu müthiş kontrastla doğamızı zenginleştiren bu bitki anlamı hikâyesi ile de tüyleri diken diken etmektedir. Peki, gelincik çiçeğinin anlamı ve hikâyesi nedir? Gelincik çiçeğinin özellikleri ve faydaları nelerdir? İşte tüm bu sorularınızın yanıtlarını haberimizde sizler için derledik…

GELİNCİK ÇİÇEĞİNİN ANLAMI NEDİR?

Gelincik çiçeği görünümündeki canlılığını anlamında yansıtmaz. Hüznü ifade eden gelincik çiçeği kavuşamayan âşıkları simgeler. Ayrılmış sevgililer gibi narin bir yapıya sahiptir. Baharda kendiliğinden yetişen bu bitkinin ömrü de oldukça kısadır. Dokunduğunuz anda yapraklarını dökebilir. Ne sıcağı ne de soğuğu sever. Hassas yapısı nedeniyle hassas insanlarla bağdaştırılır. Çiçeği kopardığınız anda yaşama süresi birkaç dakikadan ibarettir.

Öte yandan gelincik çiçeği vatanı uğruna canını veren şehitleri temsil eder. Nedenini öğrenmek için gelincik çiçeğinin hikâyesine beraber göz atalım…

GELİNCİK ÇİÇEĞİNİN HİKÂYESİ

Gelincik çiçeği ile ilgili birçok efsane bulunmaktadır. Çanakkale'de kan çiçeği olarak bilinen gelinciğe bu adı veren savaş sonrası manzaradır. Cengiz Han, Napolyon gibi tarihe adını yazdırmış büyük imparatorların savaş sonrası kırlarda gelinciklerin açtığı görmeleri ona bu adı kazandırmıştır. Çanakkale Savaşı'nda da aynı manzara görülmüştür. Tabi bunun en büyük sebebi savaş için kırların tercih edilmesi ve mevsimin gelincik mevsimi olmasıdır. Gelincikler, ülkesi için canını hiçe saymış şehitler olarak görülür. Bu nedenle gelincik çiçeği çok özel ve anlamlı bir yere sahiptir.

GELİNCİK ÇİÇEĞİNİN ÖZELLİKLERİ

Kırmızı, beyaz ve pembe renkte bulunur. Bitkinin yaprakları kadifemsi ve renkleri oldukça canlıdır. Gövdesi uzun ve dik bir görünüme sahiptir. İnce uzun gövde üzerinde birkaç yapraktan oluşan bu çiçeği belirginleştiren yaprak rengindeki canlılıktır. Yaprakları oldukça narindir. Uzaktan tül gibi görünür ve rüzgarla beraber savrulurlar. Kendiliğinden oluşmasının nedeni de hemen dökülerek tohumlarını olduğu yere bırakmasından kaynaklanır. Gelincik çiçeği bu narin yapısına rağmen içinde fazla tohum barındırır. İnce uzun yapıları sayesinde rüzgâr yönünde savrularak tohumlarını etrafa saçarlar. Havaların ısınması ile bu tohumlar yeniden canlanır ve hayat bulur. Kendi kendine yetişebilse de evde bakmak neredeyse imkânsızdır. El değmeyen geniş alanlarda daha kolay yaşayabilir ve yeniden hayat bulabilirler.

GELİNCİK ÇİÇEĞİNİN FAYDALARI

Gelincik çiçeği çok eskilerden beri uykusuzluğun tedavisinde kullanılır. Yatıştırıcı etkisi de bunda en önemli etkendir. Genellikle şurup yapımında kullanılır. Ayrıca kurutularak da kullanılır. Narin görünümü ve canlı renklerine rağmen acı bir tada sahip olan gelincik bitkini tüketmeden önce bir uzamana danışmayı unutmayın.

Gelincik çiçeğinin faydalarını madde madde sıralarsak;

Nefes darlığı ve astım gibi hastalıkların tedavisinde kullanılır.

İçeriğinde bulunan morfin sayesinde hem yatıştırıcı hem de ağrı kesici özelliğe sahiptir.

Stres ve yorgunluğa karşı etkilidir.

Uykusuzluğa iyi gelir, kolay uykuya dalmanızı sağlar.

Yine içeriğindeki antioksidan ve linoleik asit sayesinde cilt sağlığını korumaya yardımcıdır.

Vücutta beyaz kan hücrelerinin artmasını sağlar.

Güçlü ve sağlıklı saçlara sahip olmanıza yardım eder.

Kemik erimesi hastalığına karşı etkilidir.

Kalp sağlığını korumaya yardımcıdır.

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